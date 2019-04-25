انت الان تتابع تفاصيل خبر النفط يصل إلى سعر قياسي لأول مرة في 2019 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 25 أبريل 2019 11:47 صباحاً - ارتفع خام برنت، اليوم الخميس، متجاوزاً 75 دولاراً للبرميل للمرة الأولى في 2019، عقب تشديد العقوبات على إيران، في حين كبح تنامي معروض الولايات المتحدة مكاسب الخام الأمريكي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى الذروة 2019 عند 75.01 دولاراً للبرميل، اليوم، وسجلت 74.90 دولاراً للبرميل في الساعة 07.05 بتوقيت غرينتش، مرتفعة 33 سنتاً، بما يعادل 0.4% عن أحدث إغلاق لها، وفق ما نشرت وكالة "رويترز".

وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 65.94 دولاراً للبرميل، مرتفعة خمسة سنتات عن التسوية السابقة.

وقال المتعاملون إن برنت يستمد دعماً اليوم من وقف صادرات النفط الروسي إلى بولندا وألمانيا عبر خط أنابيب بسبب مشاكل تتعلق بالجودة.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، هذا الأسبوع، أنها ستنهي جميع الإعفاءات الممنوحة من العقوبات المفروضة على إيران، مطالبة الدول بوقف استيراد النفط من طهران من مايو أو مواجهة إجراءات عقابية من واشنطن.

Advertisements

وقال المحللون لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة "عقب قرار الولايات المتحدة بتشديد عقوباتها على إيران، زدنا توقعنا لنهاية العام لخام برنت من 50 دولاراً إلى 60 دولاراً للبرميل".

يأتي قرار الولايات المتحدة لمحاولة خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وسط تخفيضات معروض بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) منذ بداية السنة بهدف رفع الأسعار، ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار برنت نحو 40% منذ يناير.

لكن برايان هوك، الممثل الأمريكي الخاص لإيران والمستشار الكبير لوزير الخارجية، قال: "يوجد معروض وفير في السوق لتخفيف أثر ذلك الانتقال وإبقاء الأسعار مستقرة".

وقالت ريستاد إنرجي، الخبيرة الاستشارية، إن السعودية وحلفاءها الرئيسيين قد يعوضون فاقد النفط الإيراني.

في حين قال بيورنر تونهاوجن، مدير أبحاث النفط في الشركة: إن "السعودية وعدداً من حلفائها لديهم طاقة إحلال تتجاوز فاقد الصادرات الإيرانية".

وأضاف أنه "منذ أكتوبر 2018، خفضت السعودية وروسيا والإمارات والعراق الإنتاج 1.3 مليون برميل يومياً، وهو ما يكفي وزيادة لتعويض الفقد الإضافي".