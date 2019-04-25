شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف غسلة كلوية شهريا بمركز الأمير نايف في بيروت بعد تطويره والان نبدء بالتفاصيل
وقال الدكتور الربيعة في كلمة ألقاها بالمناسبة : " إن المملكة وعبر تاريخ طويل، أكدت أنها حكومة وشعبًا تقف مع لبنان وشعبه، وإن شاء الله نرى هذا الركود الاقتصادي يتحول إلى طفرة اقتصادية قادمة بأيدي وسواعد لبنان الحبيب وأبنائه المخلصين وبناته المخلصات".
وأكد أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله-، حرص على أن يعاد هذا المركز الذي أسسه الأمير نايف بن عبد العزيز -رحمه الله-، المعروف عنه فعل الخير ، مشدداً على أن هذه المبادرة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين ليست فقط لإعادة ترميم المركز وتجهيزه، بل والتوسعة التي شهدتم عليها ليستطيع هذا المركز أولا أن يستوعب 3 آلاف غسلة كلوية شهرياً و200 مريض يومياً، وهو رقم كبير جداً يشمل الأمراض المعدية، وكذلك فلذات أكبادنا الأطفال، مثمنا دور الداعمين من لبنان للمستشفى و المركز.
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