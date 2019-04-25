شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد البرلماني العربي يدين "حادث الزلفي" الإرهابى والان نبدء بالتفاصيل

استنكر الاتحاد البرلماني العربي حادثة الزلفي الإرهابية قائلا أن استهداف المملكة هو استهداف لقبلة المسلمين والعمق العربي والإسلامي وأشاد الاتحاد بجهود المملكة ومساعيها في مجال مكافحة الإرهاب ، وجاهزية الأجهزة الأمنية التي أفشلت الهجوم الغاشم في الزلفي .

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