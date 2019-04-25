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2019-04-25 سيول متوقعة على عسير بسبب أمطار الـ8 مساءً متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على بعض محافظات منطقة عسير, قد تؤدي إلى جريان السيول في بعض أودية المنطقة، وتصحبها زخات من البرد ورياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها، ومحافظات ومراكز خميس مشيط، ومحايل، والنماص، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وتنومة، وبارق، والمجاردة، وبللسمر، وبللحمر، والأجزاء المجاورة لها.









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