في مثل هذا اليوم .. مصر تسترد سيناء وتأسيس جيش كوريا الشمالية

2019-04-25

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

شهد العالم العديد من الوقائع التي حدثت في مثل هذا اليوم، والتي أيضًا رسمت ملامح مراحل متعاقبة من التاريخ الحديث على مستوى مناطق مختلفة من العالم.

ويُخلد العالم، اليوم الموافق 25 أبريل، ذكرى العديد من الأحداث التاريخية الضخمة، والتي كانت لها تأثيرها الكبير على حياة الشعوب.

أول خلية طاقة شمسية

في مثل هذا اليوم عام 1954، تم إنتاج أول خلية طاقة شمسية على مستوى العالم في مختبرات بل، والتي كانت ذات كفاءة عالية بشكل واضح.



آل باتشينو

في مثل هذا اليوم عام 1940، ولد الممثل الأمريكي الشهير آل باتشينو، وهو أحد أهم من أجبت صناعة السينما في هوليود بشكل عام.

تأسيس جيش كوريا الشمالية

في مثل هذا اليوم عام 1948، تم تأسيس الجيش والقوة العسكرية الخاصة بكوريا الشمالية، والتي لا تزال تحتفظ بمقرها في بيونغ يانغ العاصمة، ويمكن اعتباره من أهم القوى العسكرية في العالم بالوقت الحالي.

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عدم الانحياز

في مثل هذا اليوم عام 1955، تم الإعلان عن حركة عدم الانحياز بقيادة الزعيم المصري الأسبق جمال عبد الناصر وجوزيف تيتو وجواهر نهرو، والذي كانوا في مؤتمر باندونغ الذي عُقد في إندونيسيا.

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية

في مثل هذا اليوم عام 1979، تم التصديق على وثائق معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، والتي بموجبها أتمت الأخيرة الانسحاب في هذا اليوم أيضًا عام 1982 من شبه جزيرة سيناء.



زلزال نيبال

في مثل هذا اليوم عام 2015، وقع زلزال قوي بقوة 7.9 درجة على مقياس ريختر، مما أدى إلى سقوط 6500 قتيل، بالإضافة إلى خسائر مادية ضخمة في البنية التحتية للبلاد.