شكرا لقرائتكم الكهرباء: توصيل الخدمة في حائل لا يتطلب مراجعة فروع الشركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-25 الكهرباء: توصيل الخدمة في حائل لا يتطلب مراجعة فروع الشركة متابعات الخليج 365 - حائل أكدت السعودية للكهرباء أن توصيل الخدمة الكهربائية في منطقة حائل لا يتطلب مراجعة فروع الشركة. Advertisements وقالت الكهرباء إنها ستستقبل طلبات الإيصال إلكترونيًا عند صدور رخصة البناء من خلال منصة بلدي. ويمكن الاطلاع على منصة بلدي على الرابط هنا في سياق آخر، شددت الكهرباء على أن خدمة الفاتورة الثابتة هي الحل الأمثل في فصل الصيف، وأنه بالتسجيل في خدمة حسابي، يُمكن الحصول على جميع خدمات السعودية الإلكترونية، وإنهاء المعاملات آليًا.









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