شبكة حوثية تتنصت على اليمنيين بدعم إيراني

2019-04-25

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشفت مصادر في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء، عن وجود شبكة خاصة بالميليشيات مهمتها إدارة عمليات الرقابة والتنصت على الاتصالات الخاصة بالمواطنين اليمنيين.

Advertisements

ونقلت مواقع إخبارية محلية عن المصادر، أن تلك الشبكة تتكون من مجموعة من الكوادر الذين تم تدريبهم في طهران وبيروت في فترة ما قبل اجتياح الميليشيات الحوثية للعاصمة صنعاء، على أيدي خبرات إيرانية وأخرى من حزب الله اللبناني. وتتركز مهمتهم على عمليات التنصت والرقابة على الإنترنت، ومهام اختراق الحسابات البريدية والحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي، وبالذات الخاصة بالناشطين والإعلاميين والتبليغ عنها، بحسب العربية.

وأكدت المواقع أن ثمة خبراء إيرانيين موجودين حاليًا في العاصمة صنعاء، يتولون أيضًا الإشراف على العمليات التي تنفذها الشبكة الخاصة بعمليات الرقابة على الاتصالات، مشيرةً إلى أن جهاز “الأمن الوقائي” الخاص بالميليشيات استخدم تسجيلات خاصة بالاتصالات في عمليات التحقيق التي تجري مع بعض المعتقلين السياسيين لدى الميليشيات، وأنه تم استخدام هذه التسجيلات دون أي إذن أو أمر من النيابة العامة.