2019-04-25

معاناة 50 عامًا.. أقدم وأقصر عقبة في الباحة محرومة من الخدمات!

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

تمتد معاناة أهالي عقبة سبة الرابطة بين السراة وتهامة قلوة منذ أكثر من 50 عاماً، رغم أنها تعتبر الأقدم والأقصر في منطقة الباحة، ولكن رغم ذلك لم تصلها الخدمات.

ورصدت عدسة “متابعات الخليج 365” معاناة الأهالي، حيث قال عبدالله حسين بكلمات تتقاطر منها المرارة: كل ما نطلبه هو سفلتة هذه العقبة ووضع حواجز خرسانية، واستكمال المشاريع المتعثرة في القرية الواقعة أسفل العقبة، فمع هطول الأمطار وجريان الوادي تتضاعف المعاناة خصوصاً الذهاب للمستشفى أو المدارس، فالسيول تدمر الوادي وتقطع الطريق ولا يُفتح إلا بعد عناء ومراجعة للجهات الحكومية، كما أطالب بلدية محافظة بني حسن بسفلتة الطريق الرابط بين قرية المحاميد المتجه للعقبة بطول لا يتجاوز كيلو تقريباً.

وتابع حسين: هذه العقبة تم افتتاحها قبل 50 عاماً على حساب الأهالي، والآن تحتاج إلى سفلتة تقريباً 6 كيلومترات لتخدم أهالي قرية المحاميد في السراة وقرية سبّة في قلوة، حيث طالبنا بذلك عبر عدة برقيات للمقام السامي وإمارة الباحة وإدارة الطرق ولكن ولا زالت تحت الإجراء.

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وفي السياق ذاته، قال محمد الزهراني إنه تم سفلتة كيلو واحد أسفل العقبة من قِبل إحدى الشركات، ثم تركت الشركة معداتها وذهبت دون إكمال المشروع، رغم أنه لم يتبقَّ سوى 4 كيلو من الطريق المعتمد مسبقاً!

وأضاف: الكارثة الأخرى التي لم نجد أحداً يجاوبنا عليها هو خزان المياه الذي بدأ العمل فيه ثم توقف فجأة وتركت الأنابيب في عرض الوادي منذ سنتين تقريباً، وهذا الأمر يخص وزارة المياه.

وناشد الأهالي تدخل أمير الباحة، حسام بن سعود بن عبدالعزيز، لرفع معاناتهم بسفلتة العقبة ووادي سبه الذي سيخدم أهالي هذه القرى ويجمع شملهم ومحاسبة هذه الشركات التي ذهبت دون إكمال المشاريع من قبلهم.