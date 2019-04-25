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أوبر ترفع أسعارها وتكشف الهدف من الخطوة.. هنا التسعيرة الجديدة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة أوبر للنقل الذكي إجراء تعديل وصفته بـ”البسيط” على الأسعار، بهدف دعم مصدر أرباح السائقين بينما يستمر الركاب في التنقل بأمان وبتكلفة تناسب الجميع.
وأوضحت أوبر بحسب إيميل أرسلته إلى عملائها، صباح اليوم الخميس، أنها تزامنًا مع الأحداث الراهنة، سوف يتم تعديل بعض خيارات المشاوير المقدمة من أوبر، مثل: UberX, Black, XL وUberVIP في التطبيق، حيث يسمح تعديل أسعار المشاوير بتوفير مصدر أرباح أفضل للسائقين مما يشجعهم على القيام بإجراء مشاوير أكثر، وذلك يعني وقت انتظار أقل للركاب.
ولفتت أوبر إلى أنه سوف يظهر التعديل على أسعار المشاوير في مختلف مدن السعودية بدءًا من اليوم الخميس 25 أبريل 2019.
ويمكن الاطلاع على التسعيرة الجديدة التي أعلنتها أوبر عبر الرابط: هنا
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