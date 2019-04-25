المدينة: إنقاذ رضيعة إبتلعت قطعة معدنية

جدة - عمرو شويل المدينة المنورة- الخليج 365- محمد السويهري:

ساهم فريق طبي بمستشفى خيبر العام في إنقاذ حياة رضيعة إبتلعت قطعة معدنية. وبحسب التفاصيل فقد أستقبل الفريق الطبي بالمستشفى حالة عاجلة لرضيعه تبلغ من العمر ٧ أشهر إبتلعت قطعة معدنية بالخطأ مما أدى لإصابتها بإختناق شديد كاد أن يؤدي بحياتها لولا لطف الله سبحانه وتعالى ثم تدخل أطباء مستشفى خيبر العام (أخصائي الاذن والأنف والحنجرة وفريق قسم العمليات وأخصائي الأطفال).

وتم إستخراج القطعة المعدنية وتم تنويم الطفلة لمراقبة حالتها الصحية. وبعد التأكد من سلامة الحالة الصحية للطفلة تم السماح لذويها بخروجها من المستشفى وهي بصحة جيدة ولله الحمد .