حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 18

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم، عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثامنة عشرة لشهر مايو المقبل 2019.

ونشر البرنامج على حسابه الرسمي عبر “تويتر”، منوها عن إمكانية التحقق من الأهلية، بالدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: http://ca.gov.sa