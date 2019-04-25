رابط موقع نور برقم الهوية بدون رقم سري شهادات الطلاب واستعلام الدرجات 1440

رابط موقع نور برقم الهوية بدور رقم سري للنتائج، والدخول على نظام نور شهادات الطلاب بدون تسجيل واستخراج إشعار درجات الفصل الدراسي الحالي، أحد الخدمات التي حرصت وزارة التعليم على توفيرها للطلاب وأولياء الأمور، عقب زيادة الشكاوى من صعوبة الدخول على رابط نظام نور المركزي، والاستعلام عن نتائج الطلاب 1440 برقم الهوية ورمز التحقق فقط أو رقم السجل المدني للطالب، وبالتالي تلافي خطوات تسجيل الدخول موقع نور نور المركزي، خلال فترات رصد وإعلان النتائج بجميع المراحل التعليمية في المملكة العربية السعودية.

تشهد فترات إعلان النتائج والدرجات وظهور نتائج الطلاب الفصلية حالة من الضغط الكبير على المواقع الإلكترونية، وخاصة في ظل تتابع عمليات رصد ورفع النتائج التي قد تتأخر ما بين مدرسة وأخرى أو بين المناطق التعليمية، وهو ما ينعكس على حدوث بعض المشاكل التقنية جراء محاولات الدخول على رابط نظام نور المركزي، وبالتالي ارتفاع حالات التوتر والقلق جراء الانتظار لموعد ظهور نتائج الطلاب وفتح رابط نظام نور للشهادات، ويلجا البعض للبحث عن رابط الاستعلام المباشر والسريع عن الدرجات تحت اسم موقع نور برقم الهوية بدون رقم سري وبدون تسجيل.

موقع نور برقم الهوية بدون رقم سري

أعلنت وزارة التعليم السعودية عبر مختصيها عن تفعيل رابط موقع نور برقم الهوية بدون رقم سري ولا تسجيل دخول، وكان لهذا الإعلان رد فعل إيجابي لدى أولياء الأمور بعد الانتهاء من حالة المعاناة جراء محاولات الدخول الغير مجدية على نظام نور، أو الدخول وعدم التمكن من الوصول لنتائج الطلاب والطالبات بشتى مراحل التعليم، موقع نور بدون رقم سري .

الرابط الجديد للحصول على نتائج الطلاب من خدمات وزارة التعليم السعودية يمكنكم الدخول إليه والاستعلام السريع عن إشعار درجات الفصل من الرابط أدناة.

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موقع نور بدون رقم سري

البيانات المطلوبة للاستعلام من موقع نور للنتائج تشمل قم الهوية ورمز التحقق ورقم هوية المستعلم فقط.

نتائج نور بدون تسجيل الفصل الثاني 1440

تعلن وزارة التعليم عن رابطها الجديد لاستعلام النتائج بدون تسجيل قريباً، عقب التأكد من اكتمال عملية الرفع والرصد للدرجات وإدخال المهارات والانتهاء من كافة الأعمال المصاحبة لاعتماد النتائج في الفصل الدراسي الثاني.

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