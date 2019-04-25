شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني المدينة» يحذر من التقلبات الجوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة من بعض المخاطر التي قد تصاحب التقلبات المناخية، حيث ورد تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتأثر أجواء المنطقة خاصة المحافظات الساحلية والجنوبية، منها خلال يومي (الجمعة) و(السبت) القادمين، بحالة عدم استقرار جوي مع فرصة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة قد تصاحب بزخات من البرد و نشاط في الرياح المثيرة للغبار.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب أي سلوك لا تحمد عواقبة مع أهمية الالتزام بامور السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب، وذلك لما تشكله من مخاطر عالية على الأرواح والممتلكات. وشددت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة على أهمية اتباع الإرشادات والتحذيرات التي ينشرها الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام وحساباته المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمدني المدينة المنورة العقيد خالد الجهني، أن المديرية تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة المعنية بتدابير الدفاع المدني، متمنين السلامة للجميع.