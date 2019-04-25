شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" و"المدني" ينبهان: أمطار رعدية على "الباحة".. وتقلبات جوية على "حائل" والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

أوردت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ضمن تنبيهاتها الصادرة اليوم (الخميس)، أنّ حالة الطقس في منطقة الباحة ستكون مصحوبة بهطول أمطار رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار، تشمل: مدينة الباحة, ومحافظة المندق, والعقيق, وبلجرشي والأجزاء المجاورة، مفيدةً أن الحالة تستمر حتى الساعة 9 مساءً. ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى عدم المجازفة، والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه.

كما دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة حائل، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة، وذلك بناءً على تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى احتمال أن تتأثر أجواء المنطقة خلال يومي (الجمعة) و(السبت) القادمين، بحالة عدم الاستقرار في الأجواء مع فرصة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة قد تصحب بزخات من البرد، ونشاط في الرياح المثيرة للغبار على مدينة حائل ومحافظات بقعاء والغزالة والحائط.

وحث المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي، الجميع إلى اتباع سبل السلامة والبقاء في مواقع آمنة عند هطول المطر والحذر من محاولات عبور الأودية حال جريانها، وأتباع السبل الآمنة تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء.