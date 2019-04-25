شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلاده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور جون بومبي جوزيف ماقوفولي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة بمناسبة ذكرى يوم الاتحاد لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور جون بومبي جوزيف ماقوفولي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة بمناسبة ذكرى يوم الاتحاد لبلاده. وعبر سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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