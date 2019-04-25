نائب أمير مكة يناقش استعدادات مؤسسات الطوافة للحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ترأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، اجتماعا لمؤسسات الطوافة والزمازمة، جرى خلاله مناقشة خطط واستعدادات المؤسسات لحج العام الحالي.

وناقش الاجتماع الذي حضره نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، ووكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح، ورؤساء مؤسسات الطوافة، خطط مؤسسات الطوافة والزمازمة لموسم الحج، والتي ستقدم خدماتها لأكثر من مليوني حاج من مختلف دول العالم منذ وصولهم للمملكة وحتى عودتهم إلى أوطانهم.

وبحسب العرض فإن مؤسسات الطوافة، وهي المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج دول جنوب آسيا، ومؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا، ومؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية، ومؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، ومؤسسة مطوفي حجاج إيران، ومؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية، والزمازمة والوكلاء والأدلاء، تقدم خدماتها لضيوف الرحمن، التي تشمل استقبال الحجاج بمراكز التوجيه في مداخل مكة المكرمة وإيصالهم إلى مقار سكنهم.