الرئيس الباكستاني ورئيس الشورى يبحثان الموضوعات المشتركة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف علوي بالقصر الرئاسي بإسلام أباد أمس رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، وذلك في إطار زيارته الرسمية للجمهورية.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

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وفي بداية الاستقبال قدم علوي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على حسن استقباله له أثناء زيارته للسعودية، وعلى الخدمات التي تقدمها المملكة لحجاج بيت الله عامة والحجاج الباكستانيين خاصة.

ونوه بالتطور الذي تشهده المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مشيدا بخطى التطوير التي دخلتها المملكة وفقا لرؤية 2030.

من جهته ثمن آل الشيخ للرئيس الباكستاني حفاوة الاستقبال، مؤكدا حرص المملكة على تعزيز علاقاتها وتطويرها إلى الأفضل بما يخدم مصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين، ومشددا على عمق العلاقة التاريخية بين البلدين والمصالح المشتركة بينهما.

حضر الاستقبال رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد سنجراني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، وأعضاء مجلس الشورى المرافقون، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الباكستاني.