الغبار يربك حركة الطيران في أبها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فهد الرياعي _ أبها

أربكت موجة الغبار التي شهدتها منطقة عسير أمس حركة الطيران، حيث أدت إلى تأخير عدد من الرحلات الجوية من وإلى مطار أبها.

وأعلنت إدارة مطار أبها عن تأخر الرحلات القادمة والمغادرة من أبها، داعية المسافرين إلى أهمية التواصل مع الخطوط الناقلة لهم لمعرفة المواعيد الجديدة لرحلاتهم، فيما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر موقعها الرسمي عن تنبيه متقدم عن استمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، تشمل كلا من بيشة وأبها وخميس مشيط وتثليث والنماص والربوعة والأجزاء المجاورة لها.