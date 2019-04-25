فرش المسجد النبوي بسجاد وطني فاخر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ المدينة المنورة

بدأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة بإدارة التطهير والسجاد بالمسجد النبوي من خلال قسم السجاد، بفرش الحرم القديم بالسجاد الجديد الفاخر استعدادا لاستقبال المصلين والزائرين في رمضان.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري، أن السجاد الجديد يحتوي على صفوف ثلاثة، ليؤدي المصلون عباداتهم بكل خشوع وطمأنينة، مضيفا أنه يحمل اللون الأخضر، ويعد من السجاد الوطني الفاخر ذي الجودة العالية، كما يتميز بتضمينه شريحة الكترونية على كل سجادة تتم قراءتها بوسائل RFID التي ترتبط بنظام الكتروني يحتوي على معلومات السجادة منذ صنعها واستخدامها وموقعها ومواعيد غسلها، وتوفير حصر للسجاد وتعريف كل عينة بشكل منفرد من خلال طباعة بيانات الصنف على باركود، تتيح تتبع السجاد بكل سهولة، ومعرفة التفاصيل الكاملة لعمليات تنقل السجاد داخل المسجد النبوي وساحاته، والتي تأتي ضمن الأعمال التطويرية التي تقدمها الوكالة للمسجد النبوي.

وأكد حرص الوكالة على تطوير منظومة الخدمات المقدمة للزوار والمصلين في المسجد النبوي، وفقا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، للارتقاء بالخدمات المبذولة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذليل العقبات كافة، تسهيلا على الزائرين لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، في ظل التوجيهات الكريمة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وأمير منطقة المدينة المنورة ونائبه في خدمة المسجد النبوي وزائريه.