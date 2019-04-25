العدل تدعو 228 مرشحا لاستكمال مسوغات التعيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعت وزارة العدل 228 مرشحا على المرتبة السادسة ممن تقدموا على وظائف (كاتب ضبط، باحث شرعي، وباحث قانوني)، وكذلك وظائف (الأمن والسلامة) بالمرتبة الرابعة، إلى استكمال مسوغات تعيينهم من خلال الدخول على موقعها الالكتروني.

ونبهت الوزارة جميع المرشحين إلى سرعة مراجعة فروعها التي جرى التقديم عليها خلال أسبوع من تاريخه لاستكمال مسوغات التعيين المطلوبة كافة، موضحة أن التأخر في المراجعة خلال الفترة المحددة يعد عدولا عن التعيين.