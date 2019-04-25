العمل والتنمية الاجتماعية: 22 خدمة تحتضنها منصة "قوى" لتعزيز التحول الرقمي وتيسير الخدمات للعملاء والمستفيدين ورفع مستوى الشفافية والجودة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

تحتضن منصة قوى المتكاملة التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 22 خدمة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي، وسهولة إنجاز الخدمات للعملاء الوزارة والمستفيدين منها، وسرعة اتخاذ القرار، وزيادة مستوى الشفافية، ورفع الجودة وتحسين تجارب المستفيدين، في الوقت الذي تسعى الوزارة إلى مضاعفة عدد الخدمات المقدمة على المنصة - قبل نهاية العام الجاري (2019م).

ومن أبرز وأحدث الخدمات المقدمة عبر منصة قوى المتكاملة هي: قوى أدائي المنشآت والتي تحفز المنشآت للتنافس لرفع مستوى جاذبيتها لأبرز الكوادر البشرية، من خلال السماح لتلك الكوادر ضمن ضوابط معينة للاطلاع على سجل مؤشرات التميز لتلك المنشآت، ومن أبرز وأحدث الخدمات المقدمة كذلك خدمة قوى أدائي الأفراد والتي تحفز الأفراد للتنافس لرفع مستوى جاذبيتهم لأفضل المنشآت العاملة بسوق العمل، بالإضافة إلى خدمة قوى الاستقدام والموافقة اللحظية والمخصصة للمنشآت المتميزة والتي تبنى بسواعد بنات وأبناء الوطن، وتبني وتنمي خبراتهم، وتحول منظومة قوى الاستقدام من عملية تستغرق عدة أشهر إلى موافقة لحظية.

Advertisements

كما تحتضن المنصة خدمة قوى اعتماد لوائح تنظيم العمل، وذلك لرفع جودة الخدمة ومرونتها، حيث تقدم مكاتب المحاماة المعتمدة مسبقًا خدمة اعتماد لوائح تنظيم العمل الداخلية خلال أيام معدودة بدلًا من الاعتماد على أعداد محدودة من كوادر الوزارة لمراجعتها وتدقيقها، فستتقلص رحلة العميل لبضع أيام بدلًا من الانتظار عدة أشهر، وخدمة قوى للفحص المهني عبر المساهمة في رفع كفاءة العمالة المهنية من خلال برنامج الفحص المهني والذي ستطلقه المنظومة خلال أشهر -إن شاء الله-، وخدمة قوى التقييم الذاتي والتي تسعى لرفع الوعي بأنظمة وتشريعات منظومة سوق العمل، والتي من خلالها كذلك ستتمكن المنشآت من رفع مستوى الامتثال الذاتي وتفادي العواقب حال ضبط المخالفات من قبل الأجهزة والفرق التفتيشية المختلفة، وخدمة قوى التفتيش المجتمعي والتي سيتم من خلالها إشراك العموم وفتح الفرصة أمامهم للإبلاغ عن أي مخالفات ظاهرة.

وتقدم منصة قوى أيضا العديد من الخدمات الأخرى كإدارة الخدمات إلكترونيًا أو عن طريق القطاع الخاص بدلًا من الوزارة، وتقديم الخدمات لأصحاب العمل والأفراد والحكومة بدلًا من أصحاب العمل فقط، مشيرًا إلى أن رؤية الوزارة هي إيجاد سوق عمل متكامل وتنافسي ليحقق بذلك اقتصادًا قويًا ومزدهرًا.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قد دشن الاثنين الماضي، منصة قوى المتكاملة بحضور أصحاب المعالي والسعادة، ورؤساء الغرف التجارية وعددا من رجال الأعمال، حيث أكد الوزير أثناء التدشين أن الوزارة دخلت في شراكات واتفاقيات لتوطين أكثر من 561 ألف فرصة وظيفية حتى عام 2023م، مبينا أن عدد السعوديون الداخلون لسوق العمل خلال الربع الأول من العام الجاري 2019م تجاوز 45 ألف سعودي وسعودية في مختلف القطاعات التي تم توطينها، في حين بلغت أعداد المنشآت الجديدة 133 ألف منشأة جديدة في الربع الأول مقارنة بـ48 ألف منشأة من الربع ذاته في 2018 بزيادة 175 في المائة.