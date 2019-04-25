الموري برالي الشرق الأوسط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يعود سائق فريق هنكوك السعودي للراليات سعيد الموري ومساعده عمر الرفاعي اليوم للمشاركة في بطولة الشرق الأوسط للراليات من خلال الجولة الثانية التي ستقام في العاصمة الأردنية عمان.

ويدخل الموري الرالي الدولي في نسخته الـ37 على أمل تحقيق مركز متقدم يساهم في تعويض عدم مشاركته في الجولة الافتتاحية من البطولة.

وينطلق الرالي اليوم من منطقة العبدلي في عمان، وسيخوض بعدها الموري وزميله الرفاعي 21 مرحلة خاصة تبلغ مسافتها 244,09 كلم ضمن مسار عام يبلغ طوله 565,10 كلم.