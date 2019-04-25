فهد بن تركي يثني على إنجاز التقدم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل نائب أمير منطقة القصيم الأمير فهد بن تركي بمكتبه في الإمارة بمدينة بريدة أمس، رئيس مجلس إدارة نادي التقدم بمحافظة المذنب سليمان العبودي، وعضو شرف النادي منصور العقيلي، وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبين، بعد تحقيقهم الصعود لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وهنأ نائب أمير المنطقة الجميع بالتأهل كمنجز يحسب للمنطقة، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الإدارة واللاعبين، التي أسهمت في تحقيق الصعود والوصول إلى مصاف دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، منوها بالدعم غير المحدود للقطاع الرياضي بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد للرياضة والرياضيين.