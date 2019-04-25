أخضر اليد يترقب قرعة آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يترقب المنتخب السعودي لكرة اليد اليوم قرعة التصفيات الآسيوية لكرة اليد المؤهلة للعب في دورة الألعاب الأولمبية الـ32 المقرر إقامتها العام المقبل في اليابان «طوكيو 2020م»، وذلك بمشاركة 8 منتخبات هي: السعودية والبحرين والكويت وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ وأوزبكستان وإيران وقطر، وستسحب القرعة في قطر.

ومن المقرر أن تقام التصفيات الآسيوية في الدوحة خلال الفترة من 17 حتى 27 أكتوبر المقبل، على أن يتأهل منتخب واحد بشكل مباشر إلى أولمبياد طوكيو 2020م من بين المنتخبات الثمانية المشاركة في التصفيات، فيما سيخوض صاحب المركز الثاني ملحقا يتحدد موعده بعد نهاية التصفيات.