مقتل 15 شخصا في انفجار جسر بسوريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - بيروت قتل 15 شخصا أمس إثر انفجار سيارة في مدينة جسر الشغور في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية «قتل 13 مدنيا على الأقل، بالإضافة إلى شخصين مجهولي الهوية، كما أصيب نحو ثلاثين آخرين، جراء انفجار سيارة قرب سوق شعبي في مدينة جسر الشغور، لم يعرف ما إذا كانت مفخخة أم تقل مواد متفجرة». وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 12 شخصا.



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