تأسيس «فنتك السعودية» بمركز الملك عبدالله المالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

وقع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، مذكرة تفاهم لتأسيس «مركز فنتك السعودية» بالشراكة مع مركز الملك عبدالله المالي خلال مؤتمر القطاع المالي 2019.

وبموجب المذكرة، سيحتضن مركز فنتك السعودية كل من لديه الاهتمام بقطاع التقنية المالية من خلال توفير مساحات خاصة للعمل المشترك ولتصميم النماذج المبدئية للحلول الابتكارية، ومختبر تقني مجهز وبرنامج مسرعة أعمال.

ويهدف المركز المزمع إطلاقه إلى دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة فيما يخص توفير مساحات العمل المتخصصة في قطاع التقنية المالية، وتوفير مختبرات تقنية بالشراكة مع أكبر الشركات والجهات الفاعلة في القطاع، إلى جانب إطلاق برامج مسرعات وحاضنات متخصصة في التقنية المالية، كما سيحتضن المركز الفعاليات والمحاضرات التوعوية لهذا القطاع الجديد والواعد.

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مصطلح »الفنتك«

يعني التقنية المالية، وهو توظيف التقنية في تطوير كفاءة الخدمات المالية وتنويع طرق استخدامها، حيث أدى التطور الهائل في تقنية وسائل الاتصال ونقل البيانات واستخدامات الأجهزة الذكية إلى تطور كبير في تقديم الخدمات المصرفية والمالية.

»فنتك السعودية«

مبادرة ضمن الركائز الاستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي بقيادة ودعم من مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية لفتح المجال لإطلاق خدمات مالية تقنية جديدة ومبتكرة، وتسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية، هي: تسريع وتيرة نمو وتطور التقنية المالية لجعل المملكة وجهة للابتكار في هذا المجال، وتأسيس فهم شامل للتقنية المالية على مستوى المملكة، ودعم تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة المختصة في التقنية المالية، وإنشاء منتجات وخدمات لدعم مشاريع الأعمال في جميع أنحاء المملكة، كذلك يهدف البرنامج إلى المساهمة في دخول 30 شركة متخصصة في مجال التقنية المالية في أول ثلاث سنوات.