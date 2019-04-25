أمير الباحة يطلق حملة «ضحية بلا ذنب»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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‏أطلق أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم الباحة» الدكتور حسام بن سعود، حملة «ضحية بلا ذنب» الخاصة بأسر السجناء بالمنطقة.

وتسلم خلال استقباله بمكتبه بالإمارة أمس، رئيس فرع اللجنة بالمنطقة العميد المتقاعد خالد آل نسيله والمدير التنفيذي للجنة أحمد الغامدي وعددا من أعضاء مجلس الإدارة، التقرير السنوي للجنة، مستمعا إلى شرح من رئيس اللجنة عن ما تضمه تقريرها السنوي من منجزات.

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وأفاد بأن الحملة ستستمر لثلاثة أيام، وتشمل مدينة الباحة والمحافظات التابعة للمنطقة، مشيرا إلى أنها تأتي ضمن تعاليم الدين الحنيف في التعاون والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وإدخال الفرح والسرور على أسر السجناء وذويهم.

وأشاد بما تقدمه اللجنة من إنجازات لخدمة السجناء وأسرهم، حاثا على بذل المزيد من الجهود.

أهداف الحملة:

تلمس احتياجات الأسر

تهيئة الاستقرار النفسي والاجتماعي لأسر النزلاء

تقديم الدعم التنموي والإغاثي

تنفيذ عدد من البرامج لمواجهة ظروف الحياة

مثل: