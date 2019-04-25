100 خبير ومختص يبحثون تطوير مقررات أم القرى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يبحث 100 مختص وخبير في مختلف التخصصات الأكاديمية بجامعة أم القرى اليوم إعادة تطوير المقررات العامة للجامعة، وذلك خلال ورشة «تطوير مقررات الجامعة العامة» التي تنظمها وكالة الجامعة للشؤون التعليمية بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات الاستشارية، وفريق الخطة الاستراتيجية والعلاقات العامة والمركز الإعلامي، بحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل، ووكلاء ووكيلة الجامعة وعمداء الكليات ووكيلاتها وأعضاء اللجنة العليا الدائمة للمناهج، والطلاب والخريجين وعدد من أرباب سوق العمل بقاعة ليلتي بفندق فوربوينت بالعزيزية.

وأكد مدير الجامعة أن الهدف من الورشة تطوير واستحداث مقررات جديدة تتواءم مع مرتكزات رؤية المملكة 2030 وتطلعات وزارة التعليم في إعادة النظر للمتطلبات الجامعية من حيث مسميات المقررات ومحتواها.

وبين وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز سروجي، أنه أعدت أربعة استبيانات شارك فيها نحو 5000 شخص يمثلون أعضاء وعضوات هيئة التدريس، والطلاب والطالبات، والخريجين والخريجات، وأرباب العمل، حيث ستجري مراجعتها ومن ثم تحليلها وإلقاء الضوء على أبرز مخرجاتها.