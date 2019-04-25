تحديد أهم المعالم السياحية في حرة رهط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

أبرمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ممثلة في قطاع الاستثمار والتطوير السياحي أمس الأول اتفاقية تعاون مشترك لإعداد دراسة تخصصية لحرة «رهط» في منطقة المدينة المنورة مع جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز أبحاث المخاطر الجيولوجية.

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واشتملت الاتفاقية على عدد من مجالات التعاون بين الطرفين، منها تحديد أهم المعالم السياحية في الحرة، وتفعيل التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين فيما يخص الدراسات التخصصية عنها.

وأكدت الاتفاقية على التعاون بالشكل الذي يخدم الطرفين لدراسة المواقع السياحية الطبيعية في حرة المدينة، وعمل مخططات ورسومات لتلك المواقع للأغراض الأكاديمية فيها، واختيار المعالم السياحية وفق المعايير العالمية للحدائق الجيولوجية.

وتناولت الاتفاقية أهمية تقصي المخاطر البركانية في الحرة وتضمينها ضمن الدراسة، وكذلك اختيار مواقع وضع اللوحات التفسيرية والتعريفية للمعالم البركانية والمحتوى الخاص بها، واختيار الممرات السياحية والتعليمية. كما اتفق الطرفان على وضع تصاميم التفسيرات على اللوحات التعريفية لزوار المتنزه بطريقة مبسطة وشيقة باللغتين العربية والإنجليزية، وإعداد كتيبات علمية مبسطة للزوار عن حرات المدينة المنورة، ووضع آليات الحماية والمحافظة على المعالم الجيولوجية المهمة من العبث أو التدمير، لضمان استدامة تلك المواقع التي تشكل إرثا طبيعيا مهما.