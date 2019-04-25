، اليمن.. الجيش يحرر جبل "الأذناب" الاستراتيجي في صعدة من المتمردين ،

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نجح الجيش الوطني اليمني في تحرير جبل "الأذناب" الاستراتيجي في مديرية رازح بمحافظة صعدة شمال غربي البلاد.
ونقلت قناة "الحدث" اليوم الخميس عن مصدر عسكري يمني قوله إن مدفعيات الجيش الوطني قصفت بشكل مكثف تجمعات وتحصينات عناصر جماعة الحوثي في رازح؛ مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، إضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة لهم.
وكانت قوات الجيش اليمني قد أسقطت طائرة استطلاع بدون طيار تابعة لمليشيات الحوثي في محور كتاف شرقي محافظة صعدة؛ حيث رصد الجيش الوطني تحركات الطائرة التي تسيرها المليشيات الحوثية عن بُعد في سماء منطقة وادي سحامة بالقرب من مركز مديرية كتاف.
اليمن.. الجيش يحرر جبل "الأذناب" الاستراتيجي في صعدة من المتمردينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-25
نجح الجيش الوطني اليمني في تحرير جبل "الأذناب" الاستراتيجي في مديرية رازح بمحافظة صعدة شمال غربي البلاد.
ونقلت قناة "الحدث" اليوم الخميس عن مصدر عسكري يمني قوله إن مدفعيات الجيش الوطني قصفت بشكل مكثف تجمعات وتحصينات عناصر جماعة الحوثي في رازح؛ مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، إضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة لهم.
وكانت قوات الجيش اليمني قد أسقطت طائرة استطلاع بدون طيار تابعة لمليشيات الحوثي في محور كتاف شرقي محافظة صعدة؛ حيث رصد الجيش الوطني تحركات الطائرة التي تسيرها المليشيات الحوثية عن بُعد في سماء منطقة وادي سحامة بالقرب من مركز مديرية كتاف.
25 إبريل 2019 - 20 شعبان 1440
11:40 AM
قصف مدفعي لتجمعات وتحصينات عناصر الحوثي في رازح.. قتلى وجرحى
نجح الجيش الوطني اليمني في تحرير جبل "الأذناب" الاستراتيجي في مديرية رازح بمحافظة صعدة شمال غربي البلاد.
ونقلت قناة "الحدث" اليوم الخميس عن مصدر عسكري يمني قوله إن مدفعيات الجيش الوطني قصفت بشكل مكثف تجمعات وتحصينات عناصر جماعة الحوثي في رازح؛ مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، إضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة لهم.
وكانت قوات الجيش اليمني قد أسقطت طائرة استطلاع بدون طيار تابعة لمليشيات الحوثي في محور كتاف شرقي محافظة صعدة؛ حيث رصد الجيش الوطني تحركات الطائرة التي تسيرها المليشيات الحوثية عن بُعد في سماء منطقة وادي سحامة بالقرب من مركز مديرية كتاف.
، اليمن.. الجيش يحرر جبل "الأذناب" الاستراتيجي في صعدة من المتمردين ،
المصدر : الخليج 365
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