، ارتفاع أسعار النفط تزامناً مع تشديد العقوبات على إيران ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنامي المعروض والقلق من التباطؤ الاقتصادي يحد من المكاسب

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مدعومة بتشديد العقوبات على إيران هذا الأسبوع، لكن تنامياً في المعروض الأمريكي وقلقاً من تباطؤ اقتصادي حد من المكاسب.

ووفق "رويترز" فإنه في الساعة 06:22 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.74 دولار للبرميل، مرتفعة 17 سنتاً بما يعادل 0.2% عن أحدث إغلاق لها.

وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 65.89 دولار للبرميل، دون تغير عن التسوية السابقة.