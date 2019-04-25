، آل ‏‫"الغفيص" يرفعون شكرهم وتقديرهم للقيادة على تعزيتهم في وفاة والدهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - رفع الدكتور علي بن ناصر الغفيص وإخوانه الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهم الله- على تعزيتهم ومواساتهم في وفاة والدهم الشيخ ناصر الغفيص رحمه الله.

وقدّم "الغفيص" شكره للأمراء وسماحة مفتي عام المملكة وأصحاب الفضيلة وأصحاب المعالي والسعادة على تعازيهم ودعواتهم ومشاعرهم النبيلة في وفاة والده، سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يحفظ الجميع ولا يريهم مكروهاً، وأن يكتب لهم الأجر والمثوبة.