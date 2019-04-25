، "التويجري": إدخال 8 معاملات مالية إلى السوق المالي السعودي ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: أولوياتنا توفير بيئة ملائمة للاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص

قال وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، اليوم، إن #السعودية لم تكن في حصانة من الصدمات التي تواجه العالم منذ عقد الخمسينيات، لكنها تجاوزت تلك التحديات بمرونة وأبرز مخرجاتنا #رؤية_2030.

وأضاف في كلمة له على هامش #مؤتمر_القطاع_المالي: تم إدخال 8 معاملات مالية إلى السوق المالي السعودي بدعم القطاع الخاص، وأولوياتنا تكمن في توفير بيئة ملائمة للاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص بأنماط جديدة.

وتابع: الفرص الاستثمارية في #السعودية كثيرة، وهذا المنطق مبني على أدلة، وسنستمر في الحوار مع العالم لجلب الاستثمارات المستدامة للمملكة.