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قال وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، اليوم، إن #السعودية لم تكن في حصانة من الصدمات التي تواجه العالم منذ عقد الخمسينيات، لكنها تجاوزت تلك التحديات بمرونة وأبرز مخرجاتنا #رؤية_2030.
وأضاف في كلمة له على هامش #مؤتمر_القطاع_المالي: تم إدخال 8 معاملات مالية إلى السوق المالي السعودي بدعم القطاع الخاص، وأولوياتنا تكمن في توفير بيئة ملائمة للاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص بأنماط جديدة.
وتابع: الفرص الاستثمارية في #السعودية كثيرة، وهذا المنطق مبني على أدلة، وسنستمر في الحوار مع العالم لجلب الاستثمارات المستدامة للمملكة.
"التويجري": إدخال 8 معاملات مالية إلى السوق المالي السعوديصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-25
قال وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، اليوم، إن #السعودية لم تكن في حصانة من الصدمات التي تواجه العالم منذ عقد الخمسينيات، لكنها تجاوزت تلك التحديات بمرونة وأبرز مخرجاتنا #رؤية_2030.
وأضاف في كلمة له على هامش #مؤتمر_القطاع_المالي: تم إدخال 8 معاملات مالية إلى السوق المالي السعودي بدعم القطاع الخاص، وأولوياتنا تكمن في توفير بيئة ملائمة للاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص بأنماط جديدة.
وتابع: الفرص الاستثمارية في #السعودية كثيرة، وهذا المنطق مبني على أدلة، وسنستمر في الحوار مع العالم لجلب الاستثمارات المستدامة للمملكة.
25 إبريل 2019 - 20 شعبان 1440
10:59 AM
25 إبريل 2019 - 20 شعبان 1440
11:02 AM
قال: أولوياتنا توفير بيئة ملائمة للاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص
قال وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، اليوم، إن #السعودية لم تكن في حصانة من الصدمات التي تواجه العالم منذ عقد الخمسينيات، لكنها تجاوزت تلك التحديات بمرونة وأبرز مخرجاتنا #رؤية_2030.
وأضاف في كلمة له على هامش #مؤتمر_القطاع_المالي: تم إدخال 8 معاملات مالية إلى السوق المالي السعودي بدعم القطاع الخاص، وأولوياتنا تكمن في توفير بيئة ملائمة للاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص بأنماط جديدة.
وتابع: الفرص الاستثمارية في #السعودية كثيرة، وهذا المنطق مبني على أدلة، وسنستمر في الحوار مع العالم لجلب الاستثمارات المستدامة للمملكة.
، "التويجري": إدخال 8 معاملات مالية إلى السوق المالي السعودي ،
المصدر : الخليج 365
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