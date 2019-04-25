بالصور.. هيئة الهلال الأحمر تنظّم دورة لإعداد المدربين والمدربات بالطائف

أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي -ممثلة في قسم التدريب بمنطقة مكة المكرمة- الدورة الثانية لإعداد المدربات على برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي في الطائف، أنه من منطلق نشر الثقافة التوعوية بأهمية الإسعافات الأولية، فقد نظمت إدارة التدريب برامج إعداد للمدربين والمدربات في محافظة الطائف سعيًا منها لزيادة عدد الدورات لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية لكلا الجنسين.

وأشار الثبيتي، إلى أن عددًا من مدربي الهيئة شاركوا في هذه الدورات، التي تأتي بالتعاون مع فندق إنتركونتننتال بالطائف، ومنهم الدكتور بندر بارحيم والدكتور مصطفى أنطاكلي، والدكتور فارس المسالمة والمدرب إبراهيم يماني والمدرب عبدالله الصخري والمدرب سطام القرشي.

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وأوضح الثبيتي أنه سيتم في نهاية الدورة اعتماد المدربين والمدربات على برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، بعد تأهيلهم وإعدادهم الإعداد المناسب، والذي يؤهلهم لممارسة التدريب بالشكل الممتاز وحصولهم على شهادة مدرب معتمد من هيئة الهلال الأحمر السعودي.

من جانبهم؛ ثمّن المتدربون جهد هيئة الهلال الأحمر السعودي الذي يسعى دائمًا لنشر التوعية بأهمية تعلّم الإسعافات الأولية، كما تقدموا بخالص الشكر والتقدير لكافة المدربين.

وفي ختام البرنامج، قدّم مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي في الطائف عبدالله الحارثي درعًا تذكارية لمدير فندق إنتركونتننتال بالطائف سالم البارقي، كما قدّم درعا أخرى لمدير الموارد البشرية عبدالعزيز البيشي نظيرًا لتعاونهم وإتاحة إقامة البرنامج في قاعة المحاضرات بالفندق.