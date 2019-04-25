بالصور.. تركي بن بندر يرعى تخريج الدورة 129 من طلبة المعهد الفني للقوات الجوية

رعى الفريق الركن الأمير تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، اليوم، حفل تخريج الدورة «129» من طلبة معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران، وذلك في ميدان العرض بمدينة الأمير سلطان الرياضية بالمعهد.

وكان في استقبال الأمير تركي بن بندر لدى وصوله مقر الحفل، قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني وقائد معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية، اللواء الفني الركن محمد بن خلف السعدي.

وفور وصول الأمير تركي بن بندر عزف سلام الفريق، بعدها تشرف قادة الأجنحة وأركانات المعهد بالسلام على قائد القوات الجوية، ثم أخذ مكانه في الحفل الخطابيّ الذي أعدّ بهذه المناسبة، حيث بُدئ بالقرآن الكريم.

ثم ألقى قائد معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران، اللواء الفني الركن محمد بن خلف السعدي، كلمة رحّب فيها بسمو قائد القوات الجوية في معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية. مبينًا أن الطلبة أمضوا أكثر من عامين ونصف في أحضان هذا الصرح الفنيّ الشامخ ملتحقين ببرامجه التدريبية داخل المعهد وفي البرامج الخارجية للتدريب على منظومة طائرات (F15- SA) في الولايات المتحدة الأمريكية ومنظومة طائرات (التايفون) بالمملكة المتحدة، والكلية العالمية لتقنية علوم الطيران بالرياض، وأن من بين الخريجين طلبة من مملكة البحرين الشقيقة.

وأكد السعدي أن المعهد دأب منذ تأسيسه على استقطاب الشباب السعودي الطموح متيحًا لهم فرصة اكتساب العلوم الفنية والمهارات التقنية داخل المملكة وخارجها ليشاركوا في التنمية المستدامة لوطنهم سائرين على خطى رؤيتكم للقوات الجوية محققين بذلك رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرامج تطوير وزارة الدفاع.

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وقدم اللواء الفني الركن السعدي بهذه المناسبة التهنئة للطلبة الخريجين بيوم تخرجهم وقطف ثمار جهودهم ومثابرتهم والتحاقهم بزملائهم في ميادين العمل والإنتاج، موصيهم بتقوى الله -عز وجل- وبالجد والمثابرة والإخلاص في أداء ما يوكل إليهم من مهامّ، مقدمًا شكره إلى قائد القوات الجوية الملكية السعودية لرعاية هذا الحفل، داعيًا الله -العلي القدير- أن يحفظ لهذا الوطن قيادته الحكيمة على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأن يمدهم بعونه وتوفيقه وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان.

بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب الفني الخريج بدر بن عبدالله العيسى، عبر فيها عن سعادته وسعادة زملائه الخريجين بتشريف قائد القوات الجوية لحفل التخرج، وأكد فيها العهد على السمع والطاعة، مقدمًا شكرة لقائد القوات الجوية على رعايته الكريمة، لافتًا إلى أنهم أمضوا سنوات وهم في أحضان هذا المعهد وينهلون من مناهله العلمية والفنية بكل جدّ واجتهاد، تحت إشراف قيادة حكيمة لا تألوا جهدًا في تذليل الصعاب فلهم منا الشكر والتقدير.

بعد ذلك، تقدم قائد طابور العرض للاستئذان ببدء العرض العسكري، حيث استعرض الخريجون وأشراب الطلبة من أمام قائد القوات الجوية والحضور، والذين شكلوا أجمل وحدة، ولسان حالهم يردد نحن في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

إثر ذلك، ردد طلبة المعهد نشيد المعهد أمام قائد القوات الجوية، بعدها وفي إحدى تقاليد العسكرية المتوارثة، تم تسليم الراية من الرقيب السلف إلى الرقيب الخلف، وأعلن قائد جناح الطلبة بالنيابة العقيد صقر بن سعد المطيري القسم وردده الخريجون القسم من بعدة.

عقب ذلك، تم إعلان نتائج الدورة المتخرجة وتسليم الجوائز؛ حيث أعلن قائد جناح التعليم العميد المهندس الركن سعيد بن مرعي بهلول نتائج الدورة المتخرجة رقم (129) من طلبة المعهد، من بينهم خريجون على منظومة طائرات (إف ١٥ إس آي)، أنهو تدريبهم في الولايات المتحدة الأمريكية وخريجون من الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض، وثمانية خريجين من مملكة البحرين الشقيقة، ثم تشرّف الأوائل والمتفوقون من طلبة الدورة الخريجين بتسلم الجوائز من راعي الحفل قائد القوات الجوية.

بعد ذلك كرّم قائد القوات الجوية المتميزين من منسوبي معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية والشركات المتعاقدة، ثم قدّم قائد معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية هدية تذكارية لقائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، ثم عُزف السلام الملكي والتقاط الصور التذكارية لراعي الحفل مع أبنائه الخريجين.

