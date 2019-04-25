

نجران 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واس

دشنت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أمس، مشروع البرامج التدريبية لمنسوبي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، بحضور معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، ومعالي مدير الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، ووكلاء الجامعة، وعدد من أعضاء الهيئة ومنسوبي عمادة خدمة المجتمع.

ويهدف المشروع إلى تسخير الخبرات العلمية بالجامعة لتدريب منسوبي الهيئة من خلال دورات نوعية تسهم في حصولهم على المعارف ومهارات التطوير في مجال العمل لخدمة المجتمع.

ويتضمن المشروع برامج تطويرية تتمثل في مهارات تطويرية، وإدارة الأزمات، ومهارات معارف الإرشاد النفسي والاجتماعي، وكذلك إدارة المشروعات الاستراتيجية، وفن تنظيم وإدارة الاجتماعات، وتبسيط الإجراءات وتطوير أساليب العمل، إضافةً للمهارات القيادية، ودمج التقنية في العمل الإداري، إلى جانب التكييف مع التغيير، والتخطيط الاستراتيجي، والأمن الفكري، ومكافحة الفساد المالي والإداري.

ويبلغ عدد البرامج التدريبية 26 برنامجاً، منها 12 برنامجاً تدريبياً تقدمها الجامعة، و 14 برنامجاً تقدمها الهيئة بمقر الجامعة، حيث يستمر كل برنامج مدة ثلاثة أيام، بواقع برنامجين في الشهر.

وأكد معالي مدير الجامعة أن الجامعة ومن منطلق المسؤولية المجتمعية تجاهها حرصت على توسيع أطر التعاون مع الجهات الحكومية بما يخدم المجتمع من خلال تقديم الدورات التدريبية التطويرية لمنسوبي الجهات.

وأشار الدكتور السبيعي إلى أن حضور معالي رئيس الهيئة لتدشين مشروع البرامج التدريبية هو دعم لما تنتهجه الجامعة من سياسات وخطط استراتيجية، لتقديم خدماتها التدريبية للقطاعات الحكومية والمجتمع.

// انتهى //

10:30ت م

0022





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تدشين مشروع البرامج التدريبية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجامعة نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.