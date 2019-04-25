السعودية اليوم / محافظ العقيق يتفقد مركز البعيثة والقرى التابعة له



الباحة 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واس

تفقد محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العطاوي العتيبي مركز البعيثة أمس، وذلك في إطار الجولات التفقدية لمتابعة كل ما يهم المواطن، والوقوف على احتياجاته، يرافقه مديري الدوائر الخدمية بالمحافظة.

وعقد الدكتور العتيبي خلال الزيارة اجتماعاً مع رئيس المركز سعد بن غميص الغامدي، ومشايخ القبائل، جرى خلاله مناقشة الموضوعات المتعلقة بالخدمات والمشروعات، التي يحتاجها المركز والقرى التابعة له.

وأوضح محافظ العقيق أن هذه الزيارة تأتي بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, بتلمس احتياجات المواطنين والوصول إليهم في أماكنهم، وبحث كل متطلباتهم التنموية وتحقيقها.

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10:09ت م

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