السعودية اليوم / مدني حائل يحذّر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة



حائل 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واس

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة حائل، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة، وذلك بناءً على تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى احتمال أن تتأثر أجواء المنطقة خلال يومي الجمعة والسبت القادمين، بحالة عدم الاستقرار في الأجواء مع فرصة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة قد تصحب بزخات من البرد، ونشاط في الرياح المثيرة للغبار على مدينة حائل ومحافظات بقعاء والغزالة والحائط.

وحث المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي، الجميع إلى اتباع سبل السلامة والبقاء في مواقع آمنة عند هطول المطر والحذر من محاولات عبور الأودية حال جريانها، وأتباع السبل الآمنة تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء.

// انتهى //

10:06ت م

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