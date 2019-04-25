السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلاده



الرياض 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 أبريل 2019 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

10:01ت م

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الرياض 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 أبريل 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور جون بومبي جوزيف ماقوفولي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة بمناسبة ذكرى يوم الاتحاد لبلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:01ت م0015

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