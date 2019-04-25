السعودية اليوم / توطين الوظائف بنجران تنفذ جولات تفتيشية على المراكز التجارية ومحلات قطع الغيار



نجران 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 أبريل 2019 م واس

نفذت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس, جولات تفتيشية على محلات قطع الغيار والمراكز التجارية بالمنطقة، بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين وحصر الوظائف بها.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالإنابة حمد بن محمد آل منصور، أن اللجنة زارت 67 محلاً بأحد المراكز التجارية وسط المدينة، وحصرت 69 موظفة سعودية وموظفين سعوديين ، و11 وافداً يعملون في الصيانة والنظافة .

وزارت اللجنة 32 محلاً لبيع قطع الغيار ، وحصرت 36 موظفاً سعودياً ، و 27 وافداً من مختلف الجنسيات يعملون بها.

وحصرت اللجنة 6 وظائف شاغرة جاري إكمال إجراءاتها لشغلها بموظفين سعوديين ، فيما ضبطت 6 مخالفات لنظام التوطين لوافدين يعملون في مهن تم قصرها على السعوديين.

ودعا آل منصور أصحاب الأعمال بالمنطقة إلى الاستفادة من الكوادر

// انتهى //

09:34ت م

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نجران 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 أبريل 2019 م واسنفذت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس, جولات تفتيشية على محلات قطع الغيار والمراكز التجارية بالمنطقة، بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين وحصر الوظائف بها.وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالإنابة حمد بن محمد آل منصور، أن اللجنة زارت 67 محلاً بأحد المراكز التجارية وسط المدينة، وحصرت 69 موظفة سعودية وموظفين سعوديين ، و11 وافداً يعملون في الصيانة والنظافة .وزارت اللجنة 32 محلاً لبيع قطع الغيار ، وحصرت 36 موظفاً سعودياً ، و 27 وافداً من مختلف الجنسيات يعملون بها.وحصرت اللجنة 6 وظائف شاغرة جاري إكمال إجراءاتها لشغلها بموظفين سعوديين ، فيما ضبطت 6 مخالفات لنظام التوطين لوافدين يعملون في مهن تم قصرها على السعوديين.ودعا آل منصور أصحاب الأعمال بالمنطقة إلى الاستفادة من الكوادر السعودية المؤهلة وتوظيفهم في الأنشطة المستهدفة بالتوطين ، تجنبا لإيقاع العقوبات بحق المتجاوزين ، مؤكداً استمرار اللجنة في جولاتها التفتيشية للتأكد من الالتزام بقرارات التوطين.// انتهى //09:34ت م0010

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