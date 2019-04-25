انت الان تتابع تفاصيل خبر واشنطن بوست: المتظاهرون السودانيون يرفضون تدخل الإمارات والسعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 25 أبريل 2019 09:50 صباحاً - قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير لها من العاصمة السودانية الخرطوم، إن المتظاهرين السودانيين رفعوا شعارات ترفض أي تدخل للسعودية والإمارات في شؤون بلادهم، حيث رفعوا لافتات تؤكد أنهم يرفضون المساعدات السعودية حتى لو اضطروا لأكل "الفول والفلافل".

وتابعت الصحيفة أن الهتافات التي رفعها المتظاهرون السودانيون خلال الأيام القليلة الماضية، جاءت بعد أن أعلنت السعودية والإمارات تقديم 3 مليارات دولار للحكومة العسكرية الانتقالية في السودان التي أطاحت بالرئيس عمر البشير بعد 30 سنة من الحكم.

ورغم الإطاحة بالبشير، إلا أن الاحتجاجات استمرت في جميع أنحاء البلاد لتكون الأكبر التي يشهدها السودان منذ عقود، فبعد الإطاحة بالبشير يمارس المحتجون ضغوطاً على الجيش من أجل نقل السلطة بسرعة إلى مجلس مدني حتى يتمكن من إجراء انتخابات.

كما لأن الكثيرين من المحتجين السودانيين يخشون أن تستخدم الحكومات الملكية القوية مثل السعودية والإمارات ثروتها الهائلة لقمع الديمقراطية ودعم "الثورة المضادة" كما سبق وأن اتهموا بالقيام بذلك في أماكن أخرى، (في إشارة إلى الجارة مصر).

وقال محمد يوسف المصطفى، رئيس نقابة المهنيين السودانيين للواشنطن بوست، إنّ عملية العودة الناعمة للنظام القديم يجري تنظيمها من قبل بعض القوى بالشرق الأوسط حتى تتمكن من الحفاظ على حلفائها في السلطة " هم ليسوا أعدائنا ولكنهم يخاطرون بحسن نية الشعب السوداني".

فيما أنّ السفارة السعودية في واشنطن قالت: إنّه "سيتم تقديم 500 مليون دولار للبنك المركزي السوداني كمساعدة لتخفيف الضغط على الجنيه السوداني وتحسين الوضع المالي للبلاد، وسيكون هذا الدعم مخصصاً لدعم شعب السودان من خلال الغذاء والأدوية والمشتقات النفطية".

وأشارت الصحيفة، أن الولايات المتحدة أعربت عن دعمها للاحتجاجات، لكن سنوات العقوبات وخطط عزل السودان، أضعفت الدور الأمريكي في هذا البلد الذي مازال على قائمة الولايات المتحدة الخاصة بالدول الراعية للإرهاب، في حين تم رفع معظم العقوبات الأمريكية عام 2017 بعد أن تركت تأثيراً كبيراً على الاقتصاد السوداني، أدى إلى ارتفاع التضخم إلى نحو 70% العام الماضي.

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ومساء الثلاثاء الماضي، قالت واشنطن بوست، التقى نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ماكيلا جيمس، برئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان في الخرطوم، حيث أكد المبعوث الأمريكي أنه يجب أن يكون هناك جدولاً زمنياً من أجل الانتقال السريع للسلطة.

وترى الصحيفة الامريكية أن هناك شعور بالخطر داخل السعودية والإمارات تجاه التظاهرات الأخيرة في السودان والجزائر، بعد أن تمكنت كل من الرياض وأبو ظبي من امتصاص زخم الموجة الأولى من ثورات الربيع العربي عام 2011 حيث استخدمت أموالها من أجل دعم حلفائها في مصر والبحرين وليبيا، وشجعت حلفاء آخرين مستبدين للوقوف بوجه القوى الناشئة الجديدة.

هذا ويعتقد محللون أن السعودية والإمارات تعملان على قدم وساق وعلى مدى السنوات الماضية من أجل هدف رئيسي يتمثل في مواجهة النفوذ الإيراني وسحق حركات الإسلام السياسي ووقف انتشار عدوى الديمقراطية التي قد تثير التطلعات السياسية لدى شعوب الدولتين.

وتنوه الصحيفة إلى أنّ المتظاهرين السودانيين مدركين لهذا الإرث، فلقد ناقشوا ولعدة أشهر كيفية تجنب السيناريو المصري فبعد احتجاجات 2011 وما تلتها من انتخابات قام السيسي بانقلاب عسكري ليشكل حكومة مدعومة من الإمارات والسعودية.

وقال خالد مصطفى مدني، أستاذ العلوم السياسية ورئيس برنامج دراسات أفريقيا بجامعة ماكجيل، إن "السعودية مستعدة للتدخل في معارضة الديمقراطية، ولكن هذه المرة كان هناك وعي".

وفي 2017 السعودية والإمارات أعلنتا الحصار على دولة قطر، كما أضافت الواشنطن بوست، على خلفية اتهامات للدوحة بدعم إيران والجماعات الإسلامية مثل الإخوان المسلمين، هذا بالإضافة إلى المنافسة الاقتصادية بين هذه الدول.

السودان كان واحداً من بين المناطق التي شهدت تنافساً اقتصاديا بين الدول الخليجية، بحسب مدني، نظراً لموقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر والأراضي الزراعية الوفيرة، فلقد استثمرت تركيا والسعودية وقطر والامارات بكثافة في البلاد، هذا بالإضافة إلى مصالح مصر المجاورة التي تسعى لتأمين تدفق نهر النيل وضمان عدم قيام احتجاجات في السودان قد تشجع المصريين بعد سنوات من قمع العسكر.

ويلعب السودان دوراً في الحرب التي تقودها السعودية والإمارات في اليمن، حيث يزود هذا التحالف بالآلاف من جنود المشاة للمساعدة في قتال المتمردين الحوثيين، و يرتبط المجلس العسكري الانتقالي في السودان ارتباطاً وثيقاً بهذا الجهد، فالبرهان هو المسؤول عن تجنيد القوات التي تقاتل في اليمن، ونائبه محمد حمدان حميدتي، يعتبر أحد قادة الميلشيات التي كانت تقاتل في دارفور.