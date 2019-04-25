شكرا لقرائتكم وزارة المالية تعلن تخفيض القيمة الاسمية لصكوك المملكة بالريال السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-25 وزارة المالية تعلن تخفيض القيمة الاسمية لصكوك المملكة بالريال السعودي متابعات الخليج 365 - واس ضمن جهود مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تطوير سوق الصكوك المحلية وتنويع قاعدة المستثمرين فيه، وتطوير المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في السوق المالية، أعلن المكتب عن تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن حكومة المملكة ضمن برنامج إصدار الصكوك المحلية بالريال السعودي، وذلك من قيمة اسمية سابقة مقدارها مليون ريال للصك إلى قيمة اسمية جديدة تبلغ ألف ريال.









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