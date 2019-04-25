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أزهقت روح أمها دهسًا بالخطأ داخل حوش منزلهم في جازان
متابعات الخليج 365 ــ علي مدخلي ـ جازان
دهست شابة، أمها بطريق الخطأ داخل فناء منزلهم في مدينة جازان؛ ما أدى إلى وفاتها بعد نقلها إلى المستشفى.
وبحسب التفاصيل المتاحة حول الحادث، أثناء رجوع الفتاة بمركبتها إلى الخلف لم تنتبه لأمها المسنة أنها تقف خلف مركبتها فدهستها بالخطأ مما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة وتم نقلها للمستشفى لإسعافها، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة وسط حزن من جميع أفراد أسرتها الذين تواجدوا في المستشفى.
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