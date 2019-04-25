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شكرا لقرائتكم صدور نتائج أهلية الدورة 18 من حساب المواطن .. هنا رابط التحقق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صدور نتائج أهلية الدورة 18 من حساب متابعات الخليج 365 .. هنا رابط التحقق
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن حساب متابعات الخليج 365 صدور نتائج الأهلية للدورة الثامنة عشرة (شهر مايو 2019)، وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: هنا
يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أوضح في وقت سابق أن 44% من أرباب الأسر والمستقلين قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل في الدفعة الـ17 التي تم إيداعها في العاشر من الشهر الجاري ما يعني أن النسبة الباقية وقدرها 56 % حصلت على أقل من مبلغ الاستحقاق الكامل.
وكشف حساب متابعات الخليج 365 أن معدل زيادة التغير في أعداد المستفيدين للدفعة السابعة عشرة في برنامج حساب متابعات الخليج 365 بلغ في الدفعة الأخيرة، 0.3%، ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.77 مليون مستفيد مقارنةً بالدفعة الماضية والتي بلغ عدد مستفيديها 3.76 مليون، فيما بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في دفعة شهر أبريل لعام 2019 أكثر من 2.5 مليار ريال، ليصبح مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية منذ انطلاقة البرنامج وحتى هذه الدفعة 40 مليار ريال.
يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا) ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.
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