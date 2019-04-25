حالة ممطرة مع صواعق وبرد على المملكة تبدأ غدًا

2019-04-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات”، عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة تشمل أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل ثم القصيم فالرياض ثم الشرقية تمتد إلى الباحة وعسير وجازان خاصة المرتفعات والشمالية.

وأوضح الحصيني أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر ومن خفيفة إلى غزيرة، تصحبها حبات البرد، فيما تكون البداية من يوم غد الجمعة وتستمر عدة أيام.

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كما توقع امتداد الأمطار إلى الكويت وأن تمتد إلى سواحل مكة المكرمة بما فيها جدة وسواحل المدينة المنورة وسواحل تبوك وجازان، أما موطن القوة والسيول المتوقعة فهي على عسير ومابين حائل والقصيم وتربة الطائف ومهد الذهب وما جاورها، مع صواعق وحبات برد ورياح.

في وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.