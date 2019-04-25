سيدة تتعرض للدهس داخل منزلها بجازان

جدة - عمرو شويل جازان - الخليج 365 - عبد الله العازمي:

تلقت غرفة العمليات، بلاغا من مواطنة، يفيد تعرض امرأة للدهس داخل حوش منزل في مخطط (٥) بمدينة جيزان، وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعافية الى موقع الحادث.

وعند وصول الفرقة إلى موقع الحادث تبين وجود سيدة لديها إصابة حرجه نتيجة تعرضها لحالة دهس، تم تقديم الخدمة الاسعافية لها ونقلها الى مستشفى الحياة الوطني لتلقي العلاج.