- 1/2
- 2/2
الان تتابع سيدة تتعرض للدهس داخل منزلها بجازان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جازان - الخليج 365 - عبد الله العازمي:
تلقت غرفة العمليات، بلاغا من مواطنة، يفيد تعرض امرأة للدهس داخل حوش منزل في مخطط (٥) بمدينة جيزان، وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعافية الى موقع الحادث.
وعند وصول الفرقة إلى موقع الحادث تبين وجود سيدة لديها إصابة حرجه نتيجة تعرضها لحالة دهس، تم تقديم الخدمة الاسعافية لها ونقلها الى مستشفى الحياة الوطني لتلقي العلاج.
كانت هذه تفاصيل خبر سيدة تتعرض للدهس داخل منزلها بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.