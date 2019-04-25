، انفجار جديد في "سريلانكا" يثير الذعر بشرق كولمبو ،

محمد بن مسعود - الدمام - حصيلة "الأحد الدامي" وصلت لـ360 قتيلًا و500 جريح

بعد 4 أيام فقط على سلسلة تفجيرات أدت إلى مقتل المئات، أثار انفجار جديد في سريلانكا، صباح اليوم الخميس، الذعر بين السكان.

وقالت الشرطة وسكان: إن دويّ انفجار سُمِع في بلدة بوغودا، على بُعد 40 كيلومترًا شرقي العاصمة كولومبو؛ إلا أن الشرطة السريلانكية أعلنت لاحقًا أن "عبوة صغيرة" انفجرت داخل حاوية للنفايات في ساحة خالية من السكان في البلدة.

وتُرجح الشرطة أن يكون قد تم رمي هذه العبوة في الحاوية؛ بهدف التخلص منها.

وبحسب "سكاي نيوز"؛ فقد نفذت قوات الجيش في سريلانكا أمس الأربعاء، "تفجيرًا تحت السيطرة"؛ لتفكيك عبوة ناسفة قُرب صالة سينما سافوي في العاصمة كولومبو، دون وقوع إصابات.

وارتفعت حصيلة القتلى في فندقين وعدة كنائس، بعدة مدن في البلاد، إلى 360 قتيلًا، إضافة إلى نحو 500 جريح.

وأوقفت الشرطة 18 مشتبهًا جدد، خلال الليلة الماضية؛ مما رفع عدد المعتقلين في القضية إلى 58 شخصًا؛ بحسب ما ذكرته الشرطة.

في غضون ذلك، نبّه رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكريمسينغه، إلى أن عددًا من المشتبه فيهم المزودين بمتفجرات قد يكونون في حالة فرار.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم؛ لكن السلطات السريلانكية تتهم "جماعة التوحيد الوطنية" و"جماعة ملة إبراهيم" المتشددتيْن بالضلوع في الاعتداءات الإرهابية.