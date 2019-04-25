2019-04-25

لقطات للمسجد النبوي بالسجاد الأخضر الجديد استعدادًا لشهر رمضان

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

استعدادًا لشهر رمضان المبارك، فرشت رئاسة شؤون الحرمين، المسجد النبوي بالسجاد الأخضر الجديد بعد التأكد من مطابقته للشروط والمواصفات.

وتتم عملية فرش السجاد الجديد تتم بطريقة منظمة ومتطورة من خلال أجهزة حرارية حديثة، تُمكِّن فرش السجاد على كامل الروضة الشريفة دون فواصل بينها بشكل منظم ومستوٍ.

جدير بالذكر أن السجاد الأخضر يفصل ويحدد محيط الروضة الشريفة في اتجاهاتها الأربعة.

في سياق متصل، اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، جدول إمامة المصلين لصلاتي التراويح والتهجد في شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام، والمسجد النبوي.

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وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد اجتمع بأصحاب الفضيلة أئمة وخطباء المسجد الحرام؛ وذلك لمناقشة استعداداتهم لموسم رمضان المبارك.

وهنأهم بالثقة الملكية، داعيًا الله عز وجل أن يعينهم وأن يوفقهم وناقش معهم جدول وترتيب صلاتي التراويح والتهجد خلال شهر رمضان المبارك.