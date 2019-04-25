الان تتابع فتح باب التقديم لبرنامج التدريب التعاوني بالملاحة الجوية السعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب التعاوني بمقر الشركة في جدة للطلاب الجامعيين في عدد من التخصصات وفق التالي:

مهندس إلكترونيات (لطلاب البكالوريوس تخصص هندسة الإلكترونيات ).

محلل موارد بشرية (لطلاب البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية أو الهندسة الصناعية).

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ومن ضمن شروط البرنامج: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومنتظم حالياً في الجامعة أو الكلية بمرحلة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة أعلاه أو ما يعادلها.

أن لا يقل المعدل عن (2.5 من 4) أو (3.5 من 5) وأن يكون التدريب أحد متطلبات التخرج مع توفر خطاب رسمي من الجامعة مع توضيح فترة التدريب المطلوبة وأن لا تقل مدة التدريب عن 10 أسابيع ولا تزيد عن سبعة شهور.

يحق للمتدرب الحصول على شهادة إتمام البرنامج فور إكماله فترة التدريب بشكل منتظم مع الامتثال لقواعد وأنظمة البرنامج.

يحق للشركة إنهاء عقد التدريب إذا عجز المتدرب عن الوفاء بالتزاماته التدريبية بما في ذلك غياب المتدرب من البرنامج التدريبي أو العملي وسيتم صرف مكافأة للمتدربين وفقاً لسياسة الشركة.

وللمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي:

https://careers.sans.com.sa/en/job-search-results/