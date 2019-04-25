آل الشيخ يلتقي نائب رئيس الوزراء لجمهورية الشيشان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه صباح اليوم السيد حسن حاكيموف نائب رئيس الوزراء لجمهورية الشيشان، وبحث الطرفان تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجالات التعليم، كما تم خلال اللقاء تبادل الحديث حول التعليم بشقيه العام والجامعي والبرامج المقدمة في كلا البلدين، وسبل الإفادة من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم في البلدين .

حضر اللقاء من الجانب الشيشاني السيد الكساندر استومين الوزير المفوض للسفارة الروسية، والسيد الياس تائيف نائب وزير التعليم والبحث العلمي، والسيد مسلم بايتازيف وزير السياحة، والسيد موسى كازايف مساعد نائب رئيس الوزراء، والسيد عثمان اسالمبيكوف مسؤول مكتب الإعلام، مساعد وزير السياحة، والسيد رومان روستاموف ملحق السفارة الروسية، والسيد موسى بادايف وزير الزراعة، والسيد زيلمخان اوزداميروف مدير عام شركة غرزوني للسفر والسياحة، ومن الجانب السعودي معالي الدكتور عبدالرحمن العاصمي نائب وزير التعليم، ومعالي الدكتور حاتم المرزوقي نائب الوزير للتعليم الجامعي، والدكتور سالم المالك المشرف العام على إدارة التعاون الدولي، والدكتور حمد المحرج وكيل الوزارة للشؤون التعليمية، والدكتور جاسر الحربش وكيل الوزارة للإبتعاث، والأستاذ محمد الدخيني المشرف العام على الاتصال والإعلام .